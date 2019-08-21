Россия призвала к прекращению санкционной политики США против Ирана

Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном вопросам Ближнего Востока, в адрес главы госдепартамента США Майка Помпео.

Как он отметил, любые односторонние действия не приближают решения застарелых и новых проблем региона.

"Мы настойчиво призываем все стороны проявить сдержанность, предпринять усилия по деэскалации и урегулированию проблем политико-дипломатическими методами. Это предполагает, прежде всего, отказ от ультиматумов, санкций и угроз", - сказал он.

По словам Полянского, все слова Помпео на заседании носили негативный характер и увеличивают напряженность в отношениях.

"Вызовы, сдерживание, конфликт, режим, ограничение, противодействие, угроза. Всего лишь один раз вы употребили слово "сотрудничество", и то в контексте коалиции против Ирана. И ни разу не употребили слова "диалог". С нашей точки зрения, именно эти два понятия лежат в центре любых дипломатических усилий", отметил он.

Обострение в районе Персидского залива началось после того, как Великобритания задержала танкер с иранской нефтью в Гибралтаре. Иран также после этого инцидента арестовал в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас.

При этом США пообещали создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Великобритания также присоединилась к этой коалиции.

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