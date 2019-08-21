Тахт-Раванчи: вмешательство иностранных сил делает Ормузский пролив нестабильным

Об этом он он сказал на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном вопросам Ближнего Востока.
"Последствия вмешательства США очевидны в Афганистане, Ираке, Сирии и Йемене, поддержке некоторых террористических групп и многих незаконных действий, включая кибератаки на Ближнем Востоке", - отметил он.
"Одной из коренных причин нестабильности и отсутствия безопасности в нашем регионе является военное присутствие США посредством развертывания более 70 000 военнослужащих на всем Ближнем Востоке, включая активное военное присутствие во всех государствах Персидского залива, кроме Ирана", - добавил дипломат.
"Число иностранных военных объектов на Ближнем Востоке также увеличилось с четырех в 1990 году до 41 в 2018 году, причем почти все они принадлежат США", - указал он.
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