20 августа 2019 - 18:07
Journalist ID: 2388
News Code 83444584
0 Persons

Глава МИД Ирана встретился с министром внешней торговли Швеции

Глава МИД Ирана встретился с министром внешней торговли Швеции

Стокгольм, 20 августа, ИРНА - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сегодня встретился с министром внешней торговли Швеции Анн Линде.

Мохаммад Джавад Зариф в продолжение своего дипломатического турне в Европе встретился во вторник с министром внешней торговли Швеции Анн Линде.

Сегодня также он провел встречу со шведской коллегой Марго Вальстрём.

На встрече со шведской коллегой Зариф обсуждал разные двусторонние, региональные и международные вопросы, включая ядреную сделку, необходимость ускорения внедрения механизма INSTEX, безопасность региона Персидского залива, кризис в Йемене и Афганистан.

Завтра глава МИД Ирана отправится в Норвегию после переговоров со шведскими официальными лицами.

Ранее он также сообщил о визитах в Францию, Китай и Японию.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472

Your Comment

You are replying to: .
1 + 1 =