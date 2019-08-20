20 августа 2019 - 17:03
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Интернет-портал Верховного лидера Ирана был представлен на иностранных языках

Интернет-портал Верховного лидера Ирана был представлен на иностранных языках

Тегеран, 20 августа, ИРНА – Вчера в понедельник Председатель Стратегического совета по международным отношениям Ирана Камал Харрази официально запустил обновленную версию русской, французской и испанской страниц в дополнение к арабской, английской страниц интернет-портала khamenei.ir.

Интернет-портал khamanei.ir начал работу в 2003 году. Он освещает события, связанные с Верховным лидером Исламской революции, публикует его выступления и содержит огромную базу данных, связанную с текстами, а также фото- и видеоматериалами.

Как сообщается на самом его портале, ресурс уже доступен и на других живых языках мира. В 2014 году интернет-портал khamenei.ir оптимизировал свои английскую и арабскую страницы, которые стали более богатыми и насыщенными как в плане содержания, так и в техническом плане. Сегодня официально состоялась презентация русской, французской и испанской страниц ресурса.

Khamenei.ir в скором времени запустит новые страницы сайта на немецком и турецком языках, а также на языке урду.

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