Интернет-портал Верховного лидера Ирана был представлен на иностранных языках

Интернет-портал khamanei.ir начал работу в 2003 году. Он освещает события, связанные с Верховным лидером Исламской революции, публикует его выступления и содержит огромную базу данных, связанную с текстами, а также фото- и видеоматериалами.

Как сообщается на самом его портале, ресурс уже доступен и на других живых языках мира. В 2014 году интернет-портал khamenei.ir оптимизировал свои английскую и арабскую страницы, которые стали более богатыми и насыщенными как в плане содержания, так и в техническом плане. Сегодня официально состоялась презентация русской, французской и испанской страниц ресурса.

Khamenei.ir в скором времени запустит новые страницы сайта на немецком и турецком языках, а также на языке урду.

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