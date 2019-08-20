Крупнейшая международная контрабанда наркотиков на юге Ирана была ликвидирована

В ходе успешной спецоперации спецназ Ирана ликвидировал международную контрабанду наркотиков на юге Ирана и 13 членов контрабанды были арестованы.

По словам главного прокурора Хормозгана Али Салехи, контрабанда ежегодно около двухсот тонн наркотиков через Пакистан привозила в провинцию Систан и Белуджистан.

Контрабандисты привозили партии в страну через море.

Иран находится на передовой борьбы с контрабандой наркотиков. Благодаря усилиям иранской полиции ежегодно пресекается трафик и конфискуется более 80 % мирового оборота опиума, 40 % героина и морфина.

Наркотики привозят в страну из Афганистана. Производство наркотиков в Афганистане увеличилось после вторжения США в страну в 2001 году.

Ирана также несёт большую долю человеческих жертв и финансовых потерь в борьбе с наркотиками.

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