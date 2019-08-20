Максимальное давление правительства Трампа не поставит Иран на колени: Шамхани

Шамхани назвал США агрессором и главной причиной напряженности в регионе и предупредил, что «США должны действовать более мудро».

Он также сказал, что политика максимального давления правительства президента США Дональда Трампа не поставит Иран на колени и Иран таким образом не вернется за стол переговоров по ядерной программе.

«Цель санкций не в том, чтобы вести переговоры, а в том, чтобы заставить нас сдаться. Пока США примут такой подход, Иран никогда не будет стремиться вести переговоры», - указал он.

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