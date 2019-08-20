20 августа 2019 - 09:10
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Макрон призвал к спасению ядерной сделки

Макрон призвал к спасению ядерной сделки

Тегеран, 20 августа, ИРНА - Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным призвал к спасению ядерной сделки и заявил, что страна работает над снижением напряженности в регионе.

Вчера в понедельник в летней резиденции Макрона в Марселе лидеры РФ и Франции провели встречу и обсудили ряд вопросов, включая ситуацию вокруг Персидского залива и ядреной сделки.

Макрон на встрече отметил, что «разногласия не могут быть разрешены так быстро, и мы должны работать вместе.»

Президент Франции ранее говорил, что во время встречи с президентом России он обсудит усилия по снижению напряженности в отношениях с Ираном и США, сирийский конфликт и вопросы контроля над вооружениями.

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