20 августа 2019 - 08:44
Journalist ID: 2388
News Code 83444229
0 Persons

Глава МИД Ирана в пятницу посетит Францию

Глава МИД Ирана в пятницу посетит Францию

Стокгольм, 20 августа, ИРНА – Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на встречи с официальными лицами из разных стран мира в течение его региональных визитов и объявил о визите в Францию для консультации с французскими властями.

«На сегодняшний день введены санкции США против меня, но на меня не оказывалось никакого давления. Вчера я провел встречу с кувейтскими властями, сегодня с властями Финляндии, а завтра и после завтра - с лидерами Швеции, Норвегии и Франции. На следующей неделе я посещу Китай. Санкции США не оказывают на меня давления. Они стремятся вести санкции людей, поэтому мы больше не используем слово «санкции», а экономический терроризм», - сказал он.

Зариф, который находится в Стокгольме ранее также в Финляндии провел встречи с финляндским президентом Саули Ниинистё, и главой МИД страны Пеккой Хаависто.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472

Your Comment

You are replying to: .
3 + 0 =