Глава МИД Ирана в пятницу посетит Францию

«На сегодняшний день введены санкции США против меня, но на меня не оказывалось никакого давления. Вчера я провел встречу с кувейтскими властями, сегодня с властями Финляндии, а завтра и после завтра - с лидерами Швеции, Норвегии и Франции. На следующей неделе я посещу Китай. Санкции США не оказывают на меня давления. Они стремятся вести санкции людей, поэтому мы больше не используем слово «санкции», а экономический терроризм», - сказал он.

Зариф, который находится в Стокгольме ранее также в Финляндии провел встречи с финляндским президентом Саули Ниинистё, и главой МИД страны Пеккой Хаависто.

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