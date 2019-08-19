Ни одна международная организация не запретила закупки иранской нефти, Зариф

"Иран не обязан соблюдать решения ЕС, а Евросоюз не собирается навязывать свои решения на страны, не входящие в состав ЕС", заявил Зариф.

Комментируя задержание танкера с иранской нефтью властями британского Гибралтара, Зариф отметил, что "мы уже неоднократно говорили, что задержание нефтяного танкера Адриан Дарья является незаконным и не имеет законного основания".

Он выразил надежду, что освобождение нефтяного танкера приведет к снижению напряженности между Тегераном и лондоном, несмотря на усилия США продлить задержание иранского танкера.

"Из-за санкций США в отношении Ирана мы можем быть прозрачным относительно направлений своих нефтяных танкеров, потому что США постоянно пытаются нанести ущерб странам-покупателям иранской нефти", указал Зариф.

Комментируя готовность Финляндии выступать посредником в урегулировании конфликта между США и Ираном, Зариф заявил, что "прежде всего, я думаю, что должна быть необходимая предпосылка для того, чтобы посредничество было эффективным".

"Мы провели обширные переговоры с США. Это не мы покинули стол переговоров ... Вопрос о посредничестве должен заключаться в том, как США могут вернуться к выполнению своих обязательств", продолжал он.

"Мы не отказываемся от соглашения. Это было идеальное соглашение, потому что признаком хорошего соглашения является то, что никто полностью не будет удовлетворен им. Сделка будет плохой, если одна из сторон будет полностью удовлетворена... Насколько я знаю, в Соединенных Штатах не было никакой революции, а была смена правительства. Соглашения, достигнутые предыдущим правительством, должны также выполняться новым правительством", подчеркнул иранский глава МИД.

Указав на то, что Иран обладает самой протяженной водной границей в Персидском заливе, глава иранской дипломатии выразил готовность и большие возможности страны работать над обеспечением региональной безопасности.

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