Иран глазами русского: необычная культура и гостепримный народ

Исламскую Республику Иран я посетил третий раз за год. Первые две поездки были очень краткосрочны, не более трех дней, и в основном проведены в работе, поэтому особого впечатления не произвели.

В период проведения конкурса, мы находились в Иране более двух недель и успели полностью окунуться в историю, культуру, обычаи и нравы народа Исламской Республики Иран и государства в целом.

Огромное впечатление произвела башня "Милад", как современное произведение искусства, в то же время, отражающее вехи истории и людей, внесших большой вклад в становление и развитие Республики. Это очень дорогой и достойный уважения проект, который удалось воплотить в жизнь. Для меня он стал как визитной карточкой Тегерана и Ирана в целом.

Вид, который открылся с верхних этажей башни, дал понять, что Тегеран ничуть не меньше, чем столица наше Родины – Москва. И вполне густозаселённый большой город.

Музей Исламской Революции и Священной Обороны поразил своим подходом к осветлению трагических событий, которые довелось стойко пережить народу Ирана в Ирано-Иракской войне. Атмосфера музея, 3-D инсталляции, предметы и вещи с полей сражения позволили окунуться в гущу произошедших событий: услышать боль людей, почувствовать мужество воинов Ирана и увидеть веру и желание народа Ирана победить в войне.

После увиденного в музее я понял для себя значение выражения пророка Мухаммеда «Научите своих детей плавать и стрелять», которое заключается в воспитании достойных защитников своей земли, своего народа, религии и культуры.

Несмотря на войны и другие трудности на всех этапах развития Республики, мы увидели, что иранские люди очень гостеприимны и дружелюбны. Даже незнакомцы при встрече здоровались, желали приятного аппетита, говорили слова благодарности и фотографировались с нами.

Необычна культура Ирана, особенно понравились сувениры в виде ваз, тарелок с нанесенной глазурью. Искусство, пронесенное через века и никак не утерявшее интерес туристов и истинных ценителей настоящих шедевров. Эти сувениры займут достойное место в моей квартире.

Несмотря на особенности климатических условий природа Ирана поразила совей красотой. Город-миллионник на фоне гор, бесконечная пещера Нахджир в неприметной горе. Это похоже на чудеса Света.

Жара, непривычная для нас, в принципе нормально переносилась благодаря сухому климату.

С большим удовольствием запомнил несколько распространенных слов на персидском языке.

Организация проведения международного конкурса «Дорожный патруль», ради которого мы и прибыли в Иран, поразила своей масштабностью и ролью высокопоставленных должностных лиц. В решении задач, направленных на качественное проведение конкурса, принимали участие все заинтересованные ведомства.

В ходе конкурса мы также ознакомились с задачами, возложенными на Силы охраны правопорядка, особенно поразила насыщенная и познавательная экскурсия в музее Управления Генерального штаба при Президенте Ирана по контролю за оборотом наркотических средств.

Иран вносит большой вклад в борьбу с наркокартелями, имеет большой опыт, но, к сожалению, из-за специфики задачи потери в рядах сил охраны правопорядка неминуемы. Усилия иранского народа по борьбе с наркоторговцами являются сильным заслоном для распространения наркотических средств во всем мире.

Пропаганда здорового образа жизни, способность защищать свои интересы на мировой арене и верность религии, традициям и обычаям делают иранский народ сильнее и сплоченнее.

Для меня 2019 год, однозначно запомнится поездкой в Исламскую Республику Иран. Буду рад приехать сюда снова.

Пользуясь случаем, желаю всему иранскому народу мирного неба над головой и здоровья!

Конкурс «Дорожный патруль» АрМИ-2019 прошел с 10 по 15 августа, впервые на автодроме «Айлэнд» в Исламской Республике Иран. Команда Ирана по итогам соревнований заняла первое место, Россия — второе.

В конкурсе соревновались представители военной автоинспекции из четырех стран мира: Ирана, Армении, России и Узбекистана.

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