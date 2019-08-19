19 августа 2019 - 14:55
Journalist ID: 2390
News Code 83443673
0 Persons

Иранский документальный фильм будет показан на международном кинофестивале EBS в Южной Корее

Иранский документальный фильм будет показан на международном кинофестивале EBS в Южной Корее

Тегеран, 19 августа, ИРНА - Документальный фильм "Возлюбленная" режиссера Ясера Талеби представит Иран на 16-м международном кинофестивале EBS в Южной Корее.

Международный документальный кинофестиваль EBS 18-25 августа проходит в этой азиатской стране.
Документальный фильм "Возлюбленная" ранее получал 2 награды на Сицилийском документальном кинофестивале в Италии.
Фильм Ясера Талеби при этом получил почетный диплом и премии за лучшую операторскую работу и лучший фильм по выбору школьников фестиваля.
"Возлюбленная" рассказывает об истории трудной, но сладкой жизни 83-летней матери "Фирузе", у которой уникальная жизнь в самом сердце гор Альборз.
Фильм также получал такие премии и звания, как премия "Лучший документальный фильм" на Казанском кинофестивале, Special Mention итальянских жюри фестиваля Тренто и звание лучшего документального фильма по выбору зрителей.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Your Comment

You are replying to: .
9 + 2 =