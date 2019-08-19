Иранский документальный фильм будет показан на международном кинофестивале EBS в Южной Корее

Международный документальный кинофестиваль EBS 18-25 августа проходит в этой азиатской стране.

Документальный фильм "Возлюбленная" ранее получал 2 награды на Сицилийском документальном кинофестивале в Италии.

Фильм Ясера Талеби при этом получил почетный диплом и премии за лучшую операторскую работу и лучший фильм по выбору школьников фестиваля.

"Возлюбленная" рассказывает об истории трудной, но сладкой жизни 83-летней матери "Фирузе", у которой уникальная жизнь в самом сердце гор Альборз.

Фильм также получал такие премии и звания, как премия "Лучший документальный фильм" на Казанском кинофестивале, Special Mention итальянских жюри фестиваля Тренто и звание лучшего документального фильма по выбору зрителей.



Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392