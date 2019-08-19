Зариф посетит Японию и Китай

"Зариф продолжение региональных вопросов посетит Японию и Китай и в дополнение к двусторонним отношениям будет обсуждать с лидерами двух стран актуальные вопросы и региональную напряженность", - добавил он.

Ранее также премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретился с иранским лидером и президентом Ирана в трехдневной поездке в Тегеран в июне этого года, и его визит в Тегеран был первым визитом премьер-министра Японии в Иран за последние 41 год.

Отношения Ирана и Японии в течение истории всегда были дружественными. Страна после появления напряженности между Ираном и США прилагала все усилия для решения конфликта.

Заместитель МИД Японии также на днях посетил Иран для обсуждения региональных вопросов.

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