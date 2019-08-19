Горнолыжник на ЧМ показал лучший результат в истории спорта Ирана

Швейцарские горнолыжники Мирко Хопи и Стефан Портман также заняли первое и второе место на ЧМ по горным лыжам на траве.

Горнолыжники из Японии и Австрии также заняли первое, второе и третье места на ЧМ по горным лыжам на траве среди женщин.

Иранским представителям Мортезе Джафари и Самину Давари не удалось закончить дистанцию.



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