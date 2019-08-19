19 августа 2019 - 13:16
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Иран ждет выполнения ядерных обязательств Европой в течение оставшегося срока

Иран ждет выполнения ядерных обязательств Европой в течение оставшегося срока

Тегеран, 19 августа, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Иран в настоящее время рассматривает ситуацию вокруг яденой сделки и будет предпринимать третьй шаг по сокращению ядерных обязательств в соответствии с действиями другой стороны.

"Пока консультации по выполнению ядерных обязательств Европой не добились результата. Конечно, усилия прилагаются. Макрон прилагает усилия. Мы ждем результатов дипломатических усилий в течение оставшегося срока, и тогда Высший совет по надзору Совместного всеобъемлющего плана действий решит, что делать дальше. Третий шаг по сокращению ядерных обязательств будет предпринят в соответствии с действиями другой стороны", указал он.

14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении СВПД. Однако в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки и возобновил в ноябре санкций против Тегерана.

8 мая 2019 года в ответ на выход США из СВПД президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран в течение 60 суток прекратит выполнение двух пунктов соглашения. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства.

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