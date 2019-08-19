Зариф встретился с президентом Финляндии

Иранский министр иностранных дел в июне 2015 года провел встречу с финляндским президентом Саули Ниинистё и передал ему официальное приглашение от президента Ирана Хасана Рухани.
Зариф в воскресенье ночью во главе политической делегации прибыл с визитом в Хельсинки.
Встреча с министрами развития сотрудничества и внешней торговли и иностранных дел также включена на повестку дня иранского министра.
Двусторонние отношения, международные и региональные вопросы и финансовый механизм INSTEX будут обсуждены на встрече Зарифа с финляндскими властями.
Глава МИД Ирана также посетит Швецию и Норвегию в рамках своего турне по Европе.
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Хельсинки, 19 августа, ИРНА – Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сегодня в понедельник встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Иранский министр иностранных дел в июне 2015 года провел встречу с финляндским президентом Саули Ниинистё и передал ему официальное приглашение от президента Ирана Хасана Рухани.
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