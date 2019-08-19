Иранский чиновник сообщил об условиях возобновления Умры

Указав на большое число иранцев, желающих совершить Умру, Наваб заявил, что в случае подготовления необходимой инфрастрактуры, включая консульские поддержки, иранские паломники также могут совершить Умру.

Он добавил, что иранские политические представители должны присутствовать в Саудовской Аравии, чтобы защитить право иранских граждан.

По его словам, иранская сторона готова быстро выполнить свою работу, если условия будут предоставлены Саудовской Аравией.



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