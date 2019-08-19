Иранский чиновник сообщил об условиях возобновления Умры

Указав на большое число иранцев, желающих совершить Умру, Наваб заявил, что в случае подготовления необходимой инфрастрактуры, включая консульские поддержки, иранские паломники также могут совершить Умру.
Он добавил, что иранские политические представители должны присутствовать в Саудовской Аравии, чтобы защитить право иранских граждан.
По его словам, иранская сторона готова быстро выполнить свою работу, если условия будут предоставлены Саудовской Аравией.
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Тегеран, 19 августа, ИРНА – В случае обеспечения Саудовской Аравией условий иранские паломники также могут совершить Умру (малый хадж). Об этом сообщил иранский чиновник Абдольфаттах Наваб.
Указав на большое число иранцев, желающих совершить Умру, Наваб заявил, что в случае подготовления необходимой инфрастрактуры, включая консульские поддержки, иранские паломники также могут совершить Умру.
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