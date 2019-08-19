19 августа 2019 - 11:58
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Иран: повторный арест иранского танкера будет угрожать безопасности судоходства в международных водах

Иран: повторный арест иранского танкера будет угрожать безопасности судоходства в международных водах

Тегеран, 19 августа, ИРНА – Попытки США задержать танкер с иранской нефтью, который вчера вечером покинул Гибралтар угрожает безопасности судоходства в международных водах и будет иметь тяжелые последствия, как заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Если они предпримут такой шаг, это будет угрозой безопасности судоходства в международных водах. Иран также через имеющиеся официальные каналы, в особенности через посольство Швейцарии в Тегеране, предупредили американские власти о том, что это будет иметь тяжелые последствия", - пояснил он.

Он также назвал запрос США к Гибралтару задержать танкер "Адриан Даря" незаконным.

15 стало известно, что власти Гибралтара освободили танкер Grace 1 с иранской нефтью.  16 августа замглавы организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами сообщил нефтяной танкер Grace 1 отправится в Средиземное море под иранским флагом и названием "Адриан Даря".

Напомним, что 4 июля власти британского Гибралтара задержали супертанкер Grace-1 с иранской нефтью на борту под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял нефть в Сирию в нарушение санкций.  Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции в воскресенье заявил, что танкер, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил нефть в Сирию.

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