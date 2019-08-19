Иранские фильмы на кинофестивале Оскар за последние 10 лет

В 2010 году иранский режиссёр Асгар Фархади отправил на конкурс свой фильм "Об Элли". В номинации за лучший фильм на иностранном языке фильм представил Иран, но не был включён в окончательный список 5 номинантов.

Фильм рассказывает о группа друзей-иранцев, которые отправляются в трёхдневный отпуск на берег Каспийского моря. Все они - бывшие однокурсники юридического факультета, 3 семейные пары с маленькими детьми. Инициатор поездки Сепиде берёт с собой воспитательницу своей дочери (Элли), чтобы познакомить её с вернувшимся из Германии Ахмадом.

В 2011 году Мехди Надери с фильмом "Прощай, Багдад" представил Иран на кинофестивале Оскар, но фильм не получил премии.

Первым и уникальным моментом в истории иранского кино стало получение премии Оскар фильмом " Развод Надера и Симин", Асгара Фархади в 2012 году.

Фильм стал лауреатом премии премии Оскар за лучший фильм на иностранном языке. О сюжете фильма можно сказать, что Надер и Симин прожили в браке 14 лет, у них есть 11-летняя дочь Терме. Симин хочет уехать из страны, однако Надер отказывается, поскольку его отец страдает от болезни Альцгеймера и требует постоянного присмотра. Разногласия в семье приводят к тому, что Симин подаёт на развод. Она надеется уехать из страны вместе с дочерью, которая очень привязана к отцу. А пока идёт дело, Симин перебирается к своей матери.

В следующем году (2013) другой иранский фильм "Кубик сахара" Резы Миркарими также попал на кинофестиваль Оскар, но премии не получил.

С 2014 по 2016 годы иранские режиссёры представляли Иран на этом конкурсе, но больших успехов не добивались. В 2014 Асгар Фархади отправил на него фильм "Прошлое", но не был номинирован. В 2015 году Рези Миркарими с фильмом "Сегодня" представил Иран. В 2016 Маджид Маджиди также попробовал удачу с фильмом "Мухаммад — посланник Господа", но попытка оказалась напрасной.

Однако в 2017 Асгар Фархади снова представил Иран на кинофестивале Оскар с фильмом "Коммивояжёр", и на этот раз снова получил премию Оскар за лучший фильм на иностранном языке.

Фильм повествует о молодой паре - Эмад и Рана, которые живут в Тегеране. Они играют в местной постановке известной пьесы Артура Миллера «Смерть коммивояжёра». В это же время они переезжают в новый дом, в котором до этого обитала женщина, якобы занимавшаяся проституцией.

В последние два года иранские фильмы "Дыхание" Наргес Абьяри и "Без даты, без подписи" Вахида Джалилванда представили Иран, но премии не получили.

В этом году Иран представит на Оскаре документальный фильм "В поисках Фариде".

Фильм рассказывает о женщине по имени Фариде, которая была оставлена в святыне Имама Резы сорок лет назад, но была усыновлена голландской парой и переехала в Нидерланды.

Это первый раз в истории иранского кино, когда документальный фильм выбирается в качестве представителя иранского кино.

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