Сборная Ирана по греко-римской борьбе завоевала серебро юниорского чемпионата мира в Эстонии

Соревнования таллиннского чемпионата мира по борьбе среди юниоров прошли с 12 по 18 августа 2019 года в столичном холле "Тондираба".

В соревнованиях по греко-римской, вольной и женской борьбе приняли участие около 600 молодых спортсменов и 250 тренеров.

Мохаммад Нагуси и Али Акбар Юсефи, соответственно, в весовых категориях 77 кг и 130 кг получили золото, а Пуя Дад-Марз, Шахин Бодаги и Мохаммад-Реза Ростами в 55 кг, 63 кг и 72 кг – бронзу.

При этом Иран набрал 121 очки и занял второе место.

Сборные России и Турции также соответственно заняли первое и второе место.

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