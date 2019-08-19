Иранцы заняли первое и второе места на шахматном турнире в Швейцарии

Табатабаи из Ирана удалось обыграть своего соперника из Германии и занять первое место турнира, набрав 6 очков.

Другой представитель Ирана Пархам Магсудлу также одержал победу над германским шахматистом. Он занял второе место в этом шахматном турнире, набрав 5,5 очков.

Иранский шахматист Пуйа Идени также сыграл вничью со своим соперником из Швейцарии, набрав 5 очков. Он занял 6-е место в турнире.

87 шахматистов приняли участие в шахматном турнире памяти швейцарского шахматиста Джозефа Купер, который умер в 2017 году.



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