Иранцы заняли первое и второе места на шахматном турнире в Швейцарии

Табатабаи из Ирана удалось обыграть своего соперника из Германии и занять первое место турнира, набрав 6 очков.
Другой представитель Ирана Пархам Магсудлу также одержал победу над германским шахматистом. Он занял второе место в этом шахматном турнире, набрав 5,5 очков.
Иранский шахматист Пуйа Идени также сыграл вничью со своим соперником из Швейцарии, набрав 5 очков. Он занял 6-е место в турнире.
87 шахматистов приняли участие в шахматном турнире памяти швейцарского шахматиста Джозефа Купер, который умер в 2017 году.
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Тегеран, 19 августа, ИРНА – Иранские шахматисты Мохаммад Амин Табатабаи и Пархам Магсудлу заняли первое и второе места на шахматном турнире памяти Джозефа Купера в Швейцарии.
Табатабаи из Ирана удалось обыграть своего соперника из Германии и занять первое место турнира, набрав 6 очков.
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