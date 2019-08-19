Зариф: план Финляндии в отношении Персидского залива аналогичен плану Ирана

Я посетил Хельсинки еще несколько лет назад, и в то время мы обсуждали идею регионального форума диалога по Персидскому заливу. Финны всегда интересовались этим.

Касаясь переговоров по региональным вопросам с официальными лицами из Финляндии, Швеции и Норвегии, зариф также отмтеил, что "эти три страны активно участвуют в решении наших региональных проблем, Швеция была ответственна за первый саммит в Йемене, а Норвегия также ищет саммит по Афганистану."

Зариф также подчеркнул, что необходим диалог с этими тремя странами по региональным вопросам.

Глава МИД Ирана в продолжение своих региональных визитов после Кувейта посетил Финляндию.

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