Зариф: План Финляндии в отношении Персидского залива аналогичен плану Ирана

"Я приехал в Хельсинки еще несколько лет назад, и в то время мы обсуждали идею регионального форума диалога по Персидскому заливу. Финны всегда интересовались этим".

Касаясь переговоров по региональным вопросам с официальными лицами Финляндии, Швеции и Норвегии, Зариф также отметил, что "эти три страны активно участвуют в решении наших региональных проблем, Швеция была ответственна за первый саммит в Йемене, а Норвегия также стремится к проведению саммита по Афганистану".

Зариф подчеркнул, что необходим диалог с этими тремя странами по региональным вопросам.

Глава МИД Ирана в продолжение своих региональных визитов после Кувейта посетил Финляндию.

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