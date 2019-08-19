19 августа 2019 - 09:18
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Зариф: План Финляндии в отношении Персидского залива аналогичен плану Ирана

Зариф: План Финляндии в отношении Персидского залива аналогичен плану Ирана

Хельсинки, 19 августа, ИРНА - У Финляндии в прошлом был план диалога по Персидскому заливу, который почти аналогичен плану, предложенному Ираном , как заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Я приехал в Хельсинки еще несколько лет назад, и в то время мы обсуждали идею регионального форума диалога по Персидскому заливу. Финны всегда интересовались этим".

Касаясь переговоров по региональным вопросам с официальными лицами Финляндии, Швеции и Норвегии, Зариф также отметил, что "эти три страны активно участвуют в решении наших региональных проблем, Швеция была ответственна за первый саммит в Йемене, а Норвегия также стремится к проведению саммита по Афганистану".

Зариф подчеркнул, что необходим диалог с этими тремя странами по региональным вопросам.

Глава МИД Ирана в продолжение своих региональных визитов после Кувейта посетил Финляндию.

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