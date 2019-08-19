19 августа 2019 - 08:47
Journalist ID: 2388
News Code 83442818
0 Persons

Задержанный иранский танкер покинул Гибралтар

Задержанный иранский танкер покинул Гибралтар

тегеран, 19 августа, ИРНА - В конце концов через семь 45 дней после ареста в Гибралтаре иранский танкер "Адриан Даря" покинул Гибралтар и отправился в международные воды. Об этом сообщил посол Ирана в Великобритании Хамид Баиди-Нежад.

"Острое внимание мировых и региональных политиков, лидеров и общественного мнения отражает важные политические, международные и правовые последствия действий, предпринятых в эти несколько дней", - написал посол в Twitter.

Ранее также он объявил, что "с четверга, когда власти Гибралтара сообщили об освобождении судна, велась активная работа, нацеленная на выполнение всех необходимых портовых процедур и набор новой команды судна.

15 стало известно, что власти Гибралтара освободили танкер Grace 1 с иранской нефтью.  16 августа замглавы организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами сообщил нефтяной танкер Grace 1 отправится в Средиземное море под иранским флагом и названием "Адриан Даря".

Напомним, что 4 июля власти британского Гибралтара задержали супертанкер Grace-1 с иранской нефтью на борту под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял нефть в Сирию в нарушение санкций.  Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции в воскресенье заявил, что танкер, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил нефть в Сирию.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472

Your Comment

You are replying to: .
1 + 3 =