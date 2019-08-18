18 августа 2019 - 19:07
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News Code 83442458
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МИД Ирана назвал провокационными действия США на северо-востоке Сирии

МИД Ирана назвал провокационными действия США на северо-востоке Сирии

Тегеран, 18 августа. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал провокационными последние заявления США о создании зоны безопасности на северо-востоке Сирии.

"Последние заявления властей США о создании зоны безопасности на северо-востоке Сирии провокационны и вызывают опасения", говорится в заявлении Мусави, опубликованном на сайте МИД.
"Такого рода действия, а также прочие инициативы Вашингтона способствуют нестабильности, являются вмешательством во внутренние дела Сирии и создают угрозу для безопасности региона", говорится в заявлении.
"Действия США на северо-востоке Сирии являются прямым нарушением суверенитета и угрозой территориальной целостности сирийского государства", отметил Мусави.
"Очевидно, что проблемы на севере Сирии должны решаться путем двусторонних соглашений с соседями, и нет никакой необходимости в привлечении иностранных сил", резюмировал представитель МИД Ирана.

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