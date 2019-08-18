МИД Ирана назвал провокационными действия США на северо-востоке Сирии

"Последние заявления властей США о создании зоны безопасности на северо-востоке Сирии провокационны и вызывают опасения", говорится в заявлении Мусави, опубликованном на сайте МИД.

"Такого рода действия, а также прочие инициативы Вашингтона способствуют нестабильности, являются вмешательством во внутренние дела Сирии и создают угрозу для безопасности региона", говорится в заявлении.

"Действия США на северо-востоке Сирии являются прямым нарушением суверенитета и угрозой территориальной целостности сирийского государства", отметил Мусави.

"Очевидно, что проблемы на севере Сирии должны решаться путем двусторонних соглашений с соседями, и нет никакой необходимости в привлечении иностранных сил", резюмировал представитель МИД Ирана.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409