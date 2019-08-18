18 августа 2019 - 18:58
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Иранский посол: нефтяной танкер "Адриан Дарья" покинет Гибралтар в воскресенье вечером

Иранский посол: нефтяной танкер "Адриан Дарья" покинет Гибралтар в воскресенье вечером

Тегеран, 18 августа. ИРНА — Посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад сообщил, что нефтяной танкер "Адриан Дарья" покинет Гибралтар уже в воскресенье вечером.

"С четверга, когда власти Гибралтара сообщили об освобождении судна, велась активная работа, нацеленная на выполнение всех необходимых портовых процедур и набор новой команды судна. Ожидается, что судно выйдет в море сегодня вечером", написал иранский посол на своей странице в Twitter.

15 стало известно, что власти Гибралтара освободили танкер Grace 1 с иранской нефтью.  16 августа замглавы организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами сообщил нефтяной танкер Grace 1 отправится в Средиземное море под иранским флагом и названием "Адриан Дарья".

Напомним, что 4 июля власти британского Гибралтара задержали супертанкер Grace-1 с иранской нефтью на борту под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял нефть в Сирию в нарушение санкций.  Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции в воскресенье заявил, что танкер, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил нефть в Сирию.

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