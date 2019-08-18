Гибралтар отказался удовлетворить требование США о задержании иранского танкера

"Министерство юстиции Гибралтара не может запросить требуемый запрос в связи с действующим законодательством Европейского союза и различиями в санкционных режимах, действующих в отношении Ирана в ЕС и США. Санкции ЕС против Ирана, которые действуют на территории Гибралтара, намного уже санкций, применимых в США", отмечается в документе.

В заявлении отмечается, что власти Гибралтара 15 августа проинформировали США, что не могут задержать танкер на основании имеющейся у них информации.

Напомним, что 4 июля власти британского Гибралтара задержали супертанкер Grace-1 с иранской нефтью на борту под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял нефть в Сирию в нарушение санкций. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции в воскресенье заявил, что танкер, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил нефть в Сирию.

15 стало известно, что власти Гибралтара освободили танкер Grace 1 с иранской нефтью. 16 августа замглавы организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами сообщил нефтяной танкер Grace 1 отправится в Средиземное море под иранским флагом и названием "Адриан Дарья".

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