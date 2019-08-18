Зариф: заключение пакта о ненападении снизит зависимость региона от внешних игроков

"Форум регионального диалога и подписание пакта о ненападении снизят зависимость от внешних игроков", написал Зариф на своей странице в Twitter по итогам официального визита в Кувейт.

"Продуктивные переговоры, в которых приняли участие наследный принц государства [шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах] и министр иностранных дел Кувейта [Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах]", отметил он, комментируя переговоры с кувейтскими властями.

В Мае текущего года Зариф в ходе поездки в Багдад предложил иракским властям подписать пакт о ненападении с государствами Персидского залива.

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