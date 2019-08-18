Хатами: Иран считает безопасность Ирака своей безопасностью

Укрепление оборонительной мощи Ирака является одной из основных стратегий Исламской Республики Иран, и мы считаем безопасность этой страны своей безопасностью.

По его словам, Иран в рамках стратегического и долгосрочного сотрудничества с Ираком поддержал страну во время нападения террористических группировок на ее территорию.

Хатами указал на большие возможности министерства обороны Ирана, выразил готовность к укреплению отношений с МВД Ирака.

Отметим, что глава МВД Ирака находится в Тегеране с официальным визитом. Ранее он провел встречу с иранским коллегой Абдолрезой Рахмани Фазли. Стороны обсудили развитие сотрудничества в области обеспечения безопасности общих границ.

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