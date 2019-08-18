Иран планирует наладить паромное сообщение с Дербентом

"Дербент, как притягивающий к себе магнит, манит Иран, очень сильно притягивает, и это будет работать. Они готовы наладить с нами рейсы, а мы пойдем навстречу - и все будет работать", - сказал Васильев, отвечая на вопрос о возможности паромного сообщения с Ираном.

Ранее сообщалось, что посол Ирана в России прибыл в Дербент, чтобы обсудить развитие двусторонних отношений. В рамках визита обсуждался вопрос об увеличении грузопотока через Махачкалинский морской торговый порт и открытие прямого пассажирского и грузового авиасообщения по маршруту Махачкала - Тегеран.

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