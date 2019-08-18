КСИР: решение об освобождении Stena Impero принимает судебная власть и ОПСИ

По его словам, решение об освобождении британского танкера принимает судебная власть и Организация портов и судоходства Ирана.

Он отметил, что задержание Ираном британского нефтяного танкера Stena Impero не является зеркальным ответом на задержание и освобождение в Гибралтаре танкера Grace 1 с иранской нефтью. "Британский нефтяной танкер Stena Impero нарушил три правила, что необходимо расследовать", уточнил он.

9 июля военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) был задержан британский нефтяной танкер Stena lmpero. В КСИР сообщили, что инцидент произошёл в Ормузском проливе после того, как танкер нарушил международные нормы.

Напомним, что 4 июля власти британского Гибралтара задержали супертанкер Grace-1 с иранской нефтью на борту под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял нефть в Сирию в нарушение санкций. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции в воскресенье заявил, что танкер, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил нефть в Сирию.

В четверг стало известно, что власти Гибралтара освободили танкер Grace 1 с иранской нефтью.

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