Зариф провел встречу с наследным принцем Кувейта

В ходе переговоров наследный принц Кувейта заявил, что его страна интересы региона ставит превыше всего. "Мы всегда готовы к сотрудничеству и диалогу, и считаем, что они отвечают интересам региона, его безопасности и стабильности", указал он.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана, в свою очередь, назвал братскими отношения Ирана с Кувейтом, подчеркнув необходимость сотрудничества стран региона, учитывая текущие изменения. "Мы с вами в этом регионе всерьез и надолго, а зарубежные силы в любой момент могут его покинуть", сказал Зариф.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409