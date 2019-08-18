18 августа 2019 - 16:28
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News Code 83442263
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Зариф провел встречу с наследным принцем Кувейта

Зариф провел встречу с наследным принцем Кувейта

Тегеран, 18 августа. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в воскресенье провел встречу с наследным принцем Кувейта Навафом аль-Джабером ас-Сабахом, сообщает внешнеполитическое ведомства Ирана.

В ходе переговоров наследный принц Кувейта заявил, что его страна интересы региона ставит превыше всего. "Мы всегда готовы к сотрудничеству и диалогу, и считаем, что они отвечают интересам региона, его безопасности и стабильности", указал он.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана, в свою очередь, назвал братскими отношения Ирана с Кувейтом, подчеркнув необходимость сотрудничества стран региона, учитывая текущие изменения.  "Мы с вами в этом регионе всерьез и надолго, а зарубежные силы в любой момент могут его покинуть", сказал Зариф.

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