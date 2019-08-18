Рухани: Иран полон решимости углублять отношения с Италией

Иранский президент заявил, что ирано-итальянские отношения имеют давнюю историю, отметив, что обе страны полны решимости углублять давние и дружеские отношения с Италией, а введённые незаконные, односторонние санкции США в отношении Ирана не повлияют на отношения двух стран.

Рухани выразил готовность всесторонне развивать отношения с Италией, подчеркнув, что нынешняя ситуация в отношении Ирана носит временный характер.

Президент Ирана выразил признательность Риму за усилия по заключению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. "После заключения ядерной сделки экономические отношения двух стран развиваются в положительном ключе", указал президент.

Новый посол Италии в Тегеране, который сегодня передал верительные грамоты президенту Рухани, заявил, что Рим заинтересован в расширении отношений с Тегераном по всем направлениям.

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