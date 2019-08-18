18 августа 2019 - 14:12
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News Code 83442001
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Министр энергетики Афганистана приветствовал инвестиции частного сектора Ирана в страну

Министр энергетики Афганистана приветствовал инвестиции частного сектора Ирана в страну

Кабул, 18 августа, ИРНА - Афганское правительство поддерживает присутствие иранских инвесторов в стране, заявил Министр энергетики и воды Афганистана Мохаммад Гулем Хулми.

"Афганистан открыл свой рынок для производства электроэнергии из внутренних источников, и пять компаний уже инвестировали 370 млн долларов", - отметил он.

По  его словам, соответственно, Афганистан готов приветствовать иранские компании.

Он упомянул о том, что недавно была проведена заседание Совместной ирано-афганской комиссии, на котором было принято, чтобы специализированная и исполнительная делегация из Ирана поехала в Афганистан для рассмотрения планов и их практической реализации.

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