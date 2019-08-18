Министр энергетики Афганистана приветствовал инвестиции частного сектора Ирана в страну

"Афганистан открыл свой рынок для производства электроэнергии из внутренних источников, и пять компаний уже инвестировали 370 млн долларов", - отметил он.

По его словам, соответственно, Афганистан готов приветствовать иранские компании.

Он упомянул о том, что недавно была проведена заседание Совместной ирано-афганской комиссии, на котором было принято, чтобы специализированная и исполнительная делегация из Ирана поехала в Афганистан для рассмотрения планов и их практической реализации.

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