18 августа 2019 - 12:12
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News Code 83441664
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Иран осудил взрыв в Кабуле

Иран осудил взрыв в Кабуле

Тегеран, 18 августа, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави осудил взрыв на свадьбе в Кабуле, в результате которого погибли и получили ранения более 200 человек.

Мусави выразил сочувствие поддержку афганскому правительству и народу, особенно семьям жертв этого бесчеловечного акта. "Афганистан переживает трудное и решающее время. На этом пути существует множество препятствий. Мы уверены, что Афганистан может путем единства между правительством и нацией, а также  терпения пережить успешно этот период. На этом пути Иран поддерживает страну", - отметил он.

В столице Афганистана Кабуле во время празднования бракосочетания одной пары прогремел взрыв. Происшествие случилось в субботу вечером, около 22:00 (20:30 по Москве), в одном из свадебных залов, расположенных в западной части города.

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