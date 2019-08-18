18 августа 2019 - 11:50
Journalist ID: 2388
News Code 83441615
0 Persons

Иранский документальный фильм "В поисках Фариде" отправится на Оскар 2020

Иранский документальный фильм "В поисках Фариде" отправится на Оскар 2020

Тегеран, 18 августа, ИРНА - Иранский документальный фильм "В поисках Фариде" режиссера Азаде Мусави примет участие на Оскаре 2020.

Совет по выбору иранского фильма для показа на Оскаре впервые выбрал документальный фильм в качестве кандидата Ирана на Оскар за лучший неанглоязычный фильм.

Фильм рассказывает о женщине по имени Фариде, которая была оставлена в святыне Имама Резы сорок лет назад, она была усыновлена голландской парой и поехала в Нидерланды.

Это первый раз в истории иранского кино, когда документальный фильм выбирается в качестве представителя иранского кино.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472

Your Comment

You are replying to: .
2 + 14 =