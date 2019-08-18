Иранский документальный фильм "В поисках Фариде" отправится на Оскар 2020

Совет по выбору иранского фильма для показа на Оскаре впервые выбрал документальный фильм в качестве кандидата Ирана на Оскар за лучший неанглоязычный фильм.
Фильм рассказывает о женщине по имени Фариде, которая была оставлена в святыне Имама Резы сорок лет назад, она была усыновлена голландской парой и поехала в Нидерланды.
Это первый раз в истории иранского кино, когда документальный фильм выбирается в качестве представителя иранского кино.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
9472
Your Comment