Иранский документальный фильм "В поисках Фариде" отправится на Оскар 2020

Совет по выбору иранского фильма для показа на Оскаре впервые выбрал документальный фильм в качестве кандидата Ирана на Оскар за лучший неанглоязычный фильм.

Фильм рассказывает о женщине по имени Фариде, которая была оставлена в святыне Имама Резы сорок лет назад, она была усыновлена голландской парой и поехала в Нидерланды.

Это первый раз в истории иранского кино, когда документальный фильм выбирается в качестве представителя иранского кино.

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