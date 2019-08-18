Сотрудничество между свободными зонами "Энзели" и "ЛОТОС" расширится

Стороны обсудили вопросы транзита грузов между Россией и Ираном, Европой, Индией и Китаем, а также развития международного транспортного коридора "Север-Юг".

Милушкин на встрече назвал Каспийский порт подходящей для расширения бизнеса и отметил, что "через два года я посетил Каспийский порт, и теперь я вижу современный порт с особыми условиями в этой области, который оснащен современными технологиями. Порт отвечает всем потребностям бизнесменов."

По его словам, "в настоящее время в Иране свободная зона Энзели и порт Чабахар сильно появились в области торговли, и мы намерены расширить эти отношения."

Среди основных вопросов встречи: взаимодействие российских и иранских предпринимателей.

"Планируем создать деловой совет иранских и российских бизнесменов, организаторами которого выступят ОЭЗ "ЛОТОС" и СЭЗ "Энзели", - уточнил генеральный директор ОЭЗ "ЛОТОС".

Планируется, что совет возглавят Сергей Милушкин и Реза Масрур. Стороны намереваются продолжить работу в рамках российско-иранской Межправкомиссии в феврале 2016 года.

Генеральный директор ПАО "Особая экономическая зона "ЛОТОС" Сергей Милушкин посетил Иран в составе российской делегации, которую возглавил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

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