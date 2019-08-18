Переименование танкера Grace 1 не сводилось к обходу санкций США: дипломат

"Переименование задержанного танкера Grace 1 в Гибралтаре создала у некоторых неправильное впечатление, что танкер намерен обойти санкции США. Тем не менее, Переименование связано с тем, что Панама отказалась, чтобы танкер продолжил свой путь под флагом страны", - написал посол в Twitter.

"Для того чтобы поменять его флаг с панамского на иранский, танкер должен был быть зарегистрирован также в Иране. Естественно, после регистрации корабля в Иране было выбрано новое иранское название", - добавил он.

Заместитель главы Иранской организации портов и морского судоходства Джалил Эслами также отметил, что "название нефтяного танкера Grace 1 было изменено на "Адриян Даря" и после освобождения был отправлен в Средиземное море."

Напомним, 4 июля власти британского Гибралтара задержали супертанкер Grace-1 с иранской нефтью на борту под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял нефть в Сирию в нарушение санкций. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что танкер, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил нефть в Сирию.

15 августа стало известно, что власти Гибралтара решили освободить танкер при условии, что он не будет выгружать нефть в Сирии.

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