Зариф провел встречу с членами Ассоциации ирано-кувейтской дружбы

Ряд членов Ассоциации ирано-кувейтской дружбы встретились в субботу с министром иностранных дел Ирана.

Дружеские отношения между Ираном и Кувейтом, региональные вопросы, такие как ситуация в Палестине, необходимость сотрудничества в Персидском заливе, текущие условия в регионе, экономический терроризм США против иранского народа, были основными вопросами для обсуждения на встрече.

Министр иностранных дел также будет встречаться со своим кувейтским коллегой и другими официальными лицами по двусторонним вопросам и региональным событиям.

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