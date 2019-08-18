18 августа 2019 - 09:40
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Зариф провел встречу с членами Ассоциации ирано-кувейтской дружбы

Зариф провел встречу с членами Ассоциации ирано-кувейтской дружбы

Тегеран, 18 августа, ИРНА – Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в начале визита в Кувейт встретился с членами Ассоциации ирано-кувейтской дружбы.

Ряд членов Ассоциации ирано-кувейтской дружбы встретились в субботу с министром иностранных дел Ирана.

Дружеские отношения между Ираном и Кувейтом, региональные вопросы, такие как ситуация в Палестине, необходимость сотрудничества в Персидском заливе, текущие условия в регионе, экономический терроризм США против иранского народа, были основными вопросами для обсуждения на встрече.

Министр иностранных дел также будет встречаться со своим кувейтским коллегой и другими официальными лицами по двусторонним вопросам и региональным событиям.

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