Министр обороны России посетил художественно-культурный павильон Ирана в Москве

В закрытии V Армейских международных игр «АрМИ-2019» в России Сергей Шойгу, присутствовавший на стенде Исламской Республики, назвал художественную и культурную выставку страны красивой и поблагодарил Иран за участие в выставке и военных соревнованиях.

Художественная выставка Исламской Республики Иран в Москве в течение 18 дней ежедневно принимал большое количество посетителей.

V Армейские международные игры «АрМИ-2019» проходят с 3 по 17 августа 2019 года. Конкурсы «АрМИ-2019» организованы на территории 10 государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Индии, Казахстана, Китая, Монголии, России и Узбекистана.

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