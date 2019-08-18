18 августа 2019 - 09:27
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Молодежная сборная Ирана по волейболу победила Бразилию в товарищеском матче

Молодежная сборная Ирана по волейболу победила Бразилию в товарищеском матче

Тегеран, 18 августа, ИРНА - Молодежная сборная Ирана по волейболу победила Бразилию в товарищеском матче со счетом 3:1.

Иранские волейболисты в третьем товарищеском матче обыграли молодежку из Бразилии со счетом 3:1 (25:20, 25:20, 25:23, 25:20).

Ранее иранцы одержали победу над Египтом и Кубой.

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