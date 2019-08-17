Зариф отправился в Кувейт

По словам Мусави, в ходе своего однодневного визита министр иностранных дел Ирана обсудит двусторонние вопросы и региональные события со своим кувейтским коллегой и другими официальными лицами страны.

Напомним, что 12 августа иранский глава МИД совершил официальный визит в Катар. Во время своего визита он обсудил с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани и главой МИД страны Мохаммадом бен Абдеррахманом аль-Тани ситуацию в Персидском заливе.

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