17 августа 2019 - 19:25
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News Code 83440917
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Зариф отправился в Кувейт

Зариф отправился в Кувейт

Тегеран, 17 августа. ИРНА – Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отправился в субботу в Кувейт для проведения региональных консультаций с властями Кувейта. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

По словам Мусави, в ходе своего однодневного визита министр иностранных дел Ирана обсудит двусторонние вопросы и региональные события со своим кувейтским коллегой и другими официальными лицами страны.

Напомним, что 12 августа иранский глава МИД совершил официальный визит в Катар. Во время своего визита он обсудил с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани и главой МИД страны Мохаммадом бен Абдеррахманом аль-Тани ситуацию в Персидском заливе.

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