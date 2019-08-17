17 августа 2019 - 19:18
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News Code 83440902
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Аракчи обсудил с японским коллегой ситуацию вокруг СВПД

Аракчи обсудил с японским коллегой ситуацию вокруг СВПД

Тегеран, 17 августа. ИРНА — Замглавы МИД Ирана по политическим вопросам обсудил с японским коллегой Такэо Мори ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и актуальные события в регионе.

"Во время встречи стороны уделили внимание актуальным вопросам двустороннего сотрудничества. В частности обсуждены последние события в регионе Персидского залива и Ближнего востока, а также недавние решения иранской стороны по сокращению часть своих обязательств по СВПД", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.

Стороны также выразили заинтересованность продолжать политические консультации на высшем уровне.

Ранее замглавы МИД Японии, который находится в Тегеране провел встречу с главой внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Во время переговоров Такэо Мори отметил, что Япония придает особое значение развитию отношений с Ираном.

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