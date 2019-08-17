Аракчи обсудил с японским коллегой ситуацию вокруг СВПД

"Во время встречи стороны уделили внимание актуальным вопросам двустороннего сотрудничества. В частности обсуждены последние события в регионе Персидского залива и Ближнего востока, а также недавние решения иранской стороны по сокращению часть своих обязательств по СВПД", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.

Стороны также выразили заинтересованность продолжать политические консультации на высшем уровне.

Ранее замглавы МИД Японии, который находится в Тегеране провел встречу с главой внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Во время переговоров Такэо Мори отметил, что Япония придает особое значение развитию отношений с Ираном.

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