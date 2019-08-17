17 августа 2019 - 18:26
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Иранский ФК занял второе место на клубном чемпионате АФК по мини-футболу

Иранский ФК занял второе место на клубном чемпионате АФК по мини-футболу

Тегеран, 17 августа. ИРНА — Иранский футзальный клуб "Мес Сунгун" в финале клубного чемпионата АФК по мини-футболу уступил японскому "Нагоя Оушенс" и занял второе место континентального турнира.

В финальном матче, состоявшемся в субботу японский "Нагоя Оушенс" одержал победу над иранским "Мес Сунгун" (2:0) и стал победителем клубного чемпионата АФК по мини-футболу, прошедшем в Таиланде.

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