Иранский ФК занял второе место на клубном чемпионате АФК по мини-футболу

Пекин, 17 августа, ИРНА - Несмотря на санкции США и давление на Иран, а также торговую войну Вашингтона против Пекина, развитие политических и коммерческих отношений между Ираном и Китаем лежит в основе стратегических отношений между двумя странами и имеет растущую тенденцию, заявил председатель Ассоциации дружбы Иран-Китай Ахмад Мохаммади.