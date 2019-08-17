17 августа 2019 - 17:58
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News Code 83440798
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Страны ЕС, Иран и движение «Ансар Алла» провели консультации по Йемену

Страны ЕС, Иран и движение «Ансар Алла» провели консультации по Йемену

Тегеран, 17 августа. ИРНА — Трехсторонняя встреча Ирана, ЕС-"еврочетверки" и движения «Ансар Алла» состоялась в субботу в Тегеране.

"Политические консультации по инициативе МИД Ирана, посвященные ситуации в Йемене прошли в субботу в Тегеране с участием старшего помощника министра иностранных дел по политическим вопросам Ирана Али Асгара Хаджи, делегации движения «Ансар Алла» во главе с председателем движения Мухаммеда Абдель Салама и послов "еврочетверки" (Великобритания, Франция и ФРГ и Италия)", говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

"Были подробно обсуждены политическая и гуманитарная ситуации в Йемене. Стороны выразили глубокое сожаление по поводу продолжения острого кризиса в стране, приведшего к гибели десятки тысяч людей и уничтожению инфраструктуры страны", говорится в сообщении.

Кроме того, стороны подчеркнули необходимость полного выполнения стокгольмского соглашения, отметив, что конфликт в Йемене не имеет военного решения и требует политического решения.

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