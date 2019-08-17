Токио придает особое значение развитию отношений с Тегераном

"Сегодня в Тегеране состоялась встреча Главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа с замминистра иностранных дел Японии Такэо Мори", говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

Во время встречи, Зариф указал на недавний исторический визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Тегеран, и его встреча с Верховным лидером исламской революции аятоллой Али Хаменеи, заявив, что Иран продолжит консультации с японской стороной по двусторонним и региональным вопросам.

Японский премьер 12-13 июня совершил официальный визит в Тегеран в целях снижения напряженности между Ираном и США, став первым за 41 год японским премьером, посетившим Иран. В предыдущий раз глава правительства Японии посещал Иран в 1978 году. Тогдашним премьер-министром Японии был Такэо Фукуда.

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