Кремль назвал спасение ядерной сделки общей задачей Москвы и Парижа

По данным издания, Ушаков отметил, что кроме этого Путин и Макрон обсудят ситуацию вокруг Ирана и его ядерной программы. "Я бы отметил, что Россию и Францию объединяют общие задачи сохранения совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и недопущения эскалации напряженности между Ираном и США в регионе Персидского залива и в целом", - указал представитель Кремля.

14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении СВПД. Однако в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки и возобновил в ноябре санкций против Тегерана.

8 мая 2019 года в ответ на выход США из СВПД президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран в течение 60 суток прекратит выполнение двух пунктов соглашения. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472