Профессор Тегеранского университета признался ведущим международным психологом

Американское психологическое общество ежегодно выбирает выдающихся международных (неамериканских) психологов, проводя ряд научных конгрессов.

Как сообщили из Тегеранского университета еще недавно президент Американского психологического общества направил письмо профессору Тегеранского университета, в котором сообщил его выборе в качестве выдающегося международного психолога.

Этот выбор был на основе некоторых научных достижений.

Ассоциация психологических наук — международная некоммерческая организация, чья миссия состоит в том, чтобы поощрять, защищать и продвигать интересы научно ориентированной психологии в исследованиях, применение, обучение и совершенствование благосостояния человека. С этой целью APS публикует несколько журналов, проводит ежегодное собрание, распространяет результаты исследований в области психологических наук для широкой общественности и работает с политиками для усиления поддержки научной психологии.

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