17 августа 2019 - 14:02
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News Code 83440404
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Культурное сотрудничество между Ираном и РФ расширится

Культурное сотрудничество между Ираном и РФ расширится

Москва, 17 августа, ИРНА - Культурный атташе Ирана в РФ Гахраман Солеймани и ряд культурных деятелей в Москве встретились и обсудили расширение культурного сотрудничества между двумя странами.

На этой встрече приняли участие председатель ТСПХ (Творческий союз профессиональных художников) Ирина Чуйкина, культурный атташе в иранском посольстве Гахраман Солеймани и председатель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Денис Фан.

Указав на культурное сотрудничество между двумя странами, которое может быть количественно и качественно расширено в будущем, Солеймани заявил, что "культурные, политические и региональные потребности требуют, чтобы мы использовали все возможности и имели совместные программы в будущем."

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