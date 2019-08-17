Культурное сотрудничество между Ираном и РФ расширится

На этой встрече приняли участие председатель ТСПХ (Творческий союз профессиональных художников) Ирина Чуйкина, культурный атташе в иранском посольстве Гахраман Солеймани и председатель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Денис Фан.

Указав на культурное сотрудничество между двумя странами, которое может быть количественно и качественно расширено в будущем, Солеймани заявил, что "культурные, политические и региональные потребности требуют, чтобы мы использовали все возможности и имели совместные программы в будущем."

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