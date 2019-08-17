17 августа 2019 - 13:35
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Присутствие иностранных туристов в иранском Гиляне увеличился на 93%

Присутствие иностранных туристов в иранском Гиляне увеличился на 93%

Решт, 17 августа, ИРНА - Число иностранных туристов, посетивших Гилян увеличилось на 93% по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил гендиректор Организации по культурному наследию, народным промыслам и туризму Гиляна Шахруд Амирэнтехаби.

"Число иностранных туристов, проживающих в гостиницах провинции, также увеличилось почти на 10%", - отметил Амирэнтехаби.

Гилян находится на юго-западном побережье Каспийского моря, к западу от провинции Мазендеран, к востоку от провинции Ардебиль, к северу от провинции Зенджан и Казвин. На севере остан Гилян граничит с Азербайджанской Республикой.

В Гиляне существует много достопримечательностей, в том числе Масуле — горная деревня с примечательной архитектурой, и крепость Гале-Рудхан — построенная при Сасанидах средневековая крепость в деревне Рудхан.

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