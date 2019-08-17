Китайско-иранские отношения продолжают расти, несмотря на санкции США: эксперт

Мохаммади В беседе с ИРНА выразил надежду на решение некоторых проблем между финансовыми институтами Ирана и Китая, чтобы облегчить торговлю между двумя странами с целью укрепления двусторонних отношений с помощью дипломатии двух стран.

Он также отметил, что " хотя санкции США эффективны в отношениях между Ираном и Китаем, однако китайские чиновники и компании надеются продолжить свои отношения с Ираном."

"Китай никогда не пойдет на компромисс в отношении напряженности между Ираном и Соединенными Штатами,так как это не в пользу интересов Китая", - добавил он.

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