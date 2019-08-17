17 августа 2019 - 12:33
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News Code 83440154
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Китайско-иранские отношения продолжают расти, несмотря на санкции США: эксперт

Китайско-иранские отношения продолжают расти, несмотря на санкции США: эксперт

Пекин, 17 августа, ИРНА - Несмотря на санкции США и давление на Иран, а также торговую войну Вашингтона против Пекина, развитие политических и коммерческих отношений между Ираном и Китаем лежит в основе стратегических отношений между двумя странами и имеет растущую тенденцию, заявил председатель Ассоциации дружбы Иран-Китай Ахмад Мохаммади.

Мохаммади В беседе с ИРНА выразил надежду на решение некоторых проблем между финансовыми институтами Ирана и Китая, чтобы облегчить торговлю между двумя странами с целью укрепления двусторонних отношений с помощью дипломатии двух стран.

Он также отметил, что " хотя санкции США эффективны в отношениях между Ираном и Китаем, однако китайские чиновники и компании надеются продолжить свои отношения с Ираном."

"Китай никогда не пойдет на компромисс в отношении напряженности между Ираном и Соединенными Штатами,так как это не в пользу интересов Китая", - добавил он.

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